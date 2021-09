Portugal sem concelhos em risco extremo pela primeira vez em dois meses

O risco extremo de infeção verifica-se quando um concelho tem uma incidência cumulativa a 14 dias acima dos 960 casos de infeção por 100 mil habitantes. Desde o dia 2 de julho que Portugal não tinha todos os concelhos fora deste nível de risco. Na última análise, a 10 de setembro, Portugal tinha três concelhos em risco extremo de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2.

Agora, segundo o mais recente boletim da DGS, estão em risco muito elevado, ou seja, com uma incidência de entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes, os concelhos de Albufeira (708), Portimão (491), São Brás de Alportel (569), Barrancos (739), Boticas (487), Montalegre (642). Celorico da Beira (822) e Penela (575).

Entre os 240 e os 479,9 casos por 100 mil habitantes a 14 dias o boletim relata a existência de 37 concelhos nessas condições. Segundo o boletim, entre os 120 e os 239,9 casos por 100 mil habitantes a 14 dias estão 113 concelhos.

Com zero casos de infeção no período entre 02 e 15 e setembro estão 20 dos 308 concelhos: Alcoutim, Armamar, Góis, Lajes das Flores, Lajes do Pico, Porto Santo, Povoação, Santa Cruz das Flores, Santa Cruz da Graciosa, S. João da Pesqueira, Calheta (Açores), Miranda do Douro, Mora, Moura, Murça, Nordeste, Vila Velha de Ródão, Vila do Porto, Velas, Freixo de Espada a Cinta e Corvo.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 1.023 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, sete mortes atribuídas à covid-19 e nova redução nos internamentos, ficando o número de doentes em cuidados intensivos abaixo dos 100.

Desde o dia 19 de junho que Portugal não tinha menos de 100 pessoas internadas com covid-19 em Unidades de Cuidados Intensivos, quando o boletim dava conta do internamento em UCI de 99 doentes.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) estão hoje internadas 474 pessoas com covid-19, menos 23 do que na quinta-feira, 97 das quais em unidades de cuidados intensivos, menos seis nas últimas 24 horas.

O total de internamentos hoje é o mais baixo desde 26 de junho, quando estavam internadas 447 pessoas.

As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (3), na região Norte (2), na região Centro (1) e no Algarve (1).

Relativamente às idades das vítimas, três tinham mais de 80 anos, uma entre os 70 e os 79, uma entre os 60 e os 69, uma entre os 50 e os 59 e uma entre os 40 e os 49.