Portugal é país com maior número de novos casos por milhão de habitantes

Portugal é esta segunda-feira o país do mundo com maior número de novos casos de infeção pelo novo coronavírus por milhão de habitantes, de acordo com vários 'sites' que fazem o acompanhamento estatístico da pandemia da covid-19.

Com algumas variações, o país é o único no mundo com mais de mil casos por milhão de habitantes na média dos últimos sete dias, segundo o 'site' Our World in Data (1.018 casos), da Universidade de Oxford, e o português Eyedata (1.014 casos), com dados atualizados no domingo.

Em termos de casos totais por milhão de habitantes, Portugal surge em 20.º lugar com 53,9 numa lista em que os pequenos territórios como Andorra, Montenegro ou San Marino surgem à cabeça, antes de o primeiro país de grande dimensão, os Estados Unidos, que figura em sexto lugar, com 72,3 casos por milhão.

Na lista do Eyedata, os Estados Unidos figuram em quarto lugar a seguir aos pequenos territórios e Portugal surge em 17.º lugar em total de casos por milhão de habitantes (53,7).

No Our World in Data, Portugal surge em segundo lugar no número de mortes por milhão de habitantes nos últimos sete dias (14,9), só superado pela Eslovénia (19,2).

O Eyedata, que contabiliza o número de mortes por milhão desde o início da pandemia, coloca Portugal (866 por milhão), no 30.º lugar desta lista liderada de longe pela Bélgica, com 1.770 mortes por milhão de habitantes atribuídas à covid-19, e pela Eslovénia, com 1.523.

No domingo morreram 152 pessoas com covid-19 e Portugal foi o 12.º país do mundo com mais mortes atribuídas à doença por milhão de habitante.

No Eyedata, Portugal é o 18.º país do mundo com mais testes por milhão de habitantes (610.311 testes no total). De acordo com o Our World in Data, o país tem uma taxa de 18 por cento de testes positivos face aos realizados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.031.048 mortos resultantes de mais de 94,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.028 pessoas dos 556.503 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.