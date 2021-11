O número de novos casos de covid-19 voltou a subir este sábado, com 1816 novas infeções, mais 65 nas últimas 24 horas. Isto, numa altura em que as autoridades sanitárias correm contra o tempo na vacinação. Abriram os centros todo o fim de semana e os 80 e mais anos podem vacinar-se no regime de "casa aberta", ou seja, sem marcação. Em pouco mais de duas horas foram administradas em todo o país mais de 12 mil doses contra o SARS-CoV-2 e 17 mil contra a gripe, afirmou o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, exemplificando o esforço do Governo.

"A nossa primeira preocupação é exatamente esta: vacinar, vacinar, vacinar, porque percebemos que é muito importante que as faixas mais vulneráveis da nossa população possam ser o mais rapidamente possível vacinadas, precisamente pelo aumento de casos que verificamos na Europa, em toda a Europa, portanto temos que defender a nossa população, temos que defender o nosso país", afirmou António Lacerda Sales.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde realizou ontem uma visita ao Centro de Vacinação de Odivelas. Esteve acompanhado da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, do coordenador do núcleo do plano de vacinação contra a covid-19, coronel Carlos Penha-Gonçalves, e do presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins (PS).

Quinto dia consecutivo em que o número de novas infeções ficou acima das mil