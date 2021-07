Portugal com novo recorde na vacinação com 158 mil pessoas vacinadas na quinta-feira

A 'task force' que coordena o processo de vacinação da covid-19 anunciou que foi atingido na quinta-feira um novo recorde de vacinação diária com cerca de 158 mil pessoas vacinadas.

"Ontem (quinta-feira), 8 de julho, foi novamente superado o máximo diário de vacinação com cerca de 158.000 inoculações. Esta nova marca só foi possível com a compreensão e paciência de todos os utentes e o profissionalismo e a entrega dos profissionais dos centros de vacinação que dão, diariamente, o seu melhor", refere informação da 'task force' enviada à Lusa.

"Confirma-se assim a estimativa divulgada ontem, vacinando mais de 611 mil pessoas em apenas 4 dias", adianta.

Portugal está a acelerar o ritmo de vacinação devido à rápida disseminação da variante Delta do coronavírus SARS COV-2, considerada mais transmissível e que já é a predominante no país, estando disponível as modalidades de agendamento por mensagem SMS e telefonema, de "casa aberta" sem marcação prévia e de antecipação da segunda dose da vacina da AstraZeneca.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.135 pessoas e foram registados 899.295 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, Brasil ou África do Sul.