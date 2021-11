Internamentos continuam a subir e estão no nível mais alto desde finais de setembro

Portugal registou mais nove mortes e 450 casos confirmados de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país contabiliza agora um total de 18 171 óbitos e 1 091 592 casos confirmados desde o início da pandemia.

Há agora 372 pessoas hospitalizadas em Portugal (mais 12 do que na segunda-feira), dos quais 59 em unidades de cuidados intensivos (menos uma). É o máximo de doentes internados desde finais de setembro (386 no dia 29).

Lisboa e Vale do Tejo, com 146 novos casos, e o Norte, com 136, são as regiões que concentram o maior número diário de infeções.

Confirmaram-se ainda mais 83 casos no Centro, 21 no Alentejo e 19 no Algarve. Nas regiões autónomas, registaram-se 36 novos diagnósticos de covid-19 na Madeira e nove nos Açores.

Dados oficiais indicam que há mais 345 pessoas que recuperaram da doença, elevando para 1 041 385 o número total de recuperados.

Relatório da DGS indica ainda que há menos 67 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, totalizando agora 22 ​​​​​​​457 .

Câmara de Montemor-o-Velho ativa Plano de Emergência Municipal

A Câmara Municipal de Montemor-o-Velho ativou o Plano de Emergência Municipal até quarta-feira, com possibilidade de renovação, de modo a controlar a propagação de covid-19, divulgou esta terça-feira a autarquia.

De acordo com um comunicado, foi detetada uma situação "de particular vulnerabilidade epidemiológica nos serviços municipais, que se tem vindo a agravar exponencialmente até ao dia de hoje [segunda-feira]".

Dada a esta situação, o Plano de Emergência Municipal foi ativado a partir das 16:30 de segunda-feira.

Enquanto estiver ativado o plano de emergência, fica encerrado o edifício dos Paços do Concelho, com suspensão do atendimento presencial, passando o mesmo a ser efetuado exclusivamente por telefone e meios digitais.

De acordo com o edital municipal, ficam também encerrados, pelo mesmo período, os edifícios municipais do centro de alto rendimento, da biblioteca, do arquivo municipal, do Balcão Único do Prédio (BUPI) e do pavilhão municipal.

Relativamente aos pagamentos e cumprimento de prazos, ficam adiados pelo tempo que perdurar este período, de modo de que não haja prejuízo para os munícipes e utentes de serviços.

Segundo aquele município do distrito de Coimbra, a evolução da situação epidemiológica será analisada em conjunto com a autoridade de saúde, para que, o quanto antes possível, seja feita a reabertura presencial dos serviços.

Mais de 5 milhões de mortos de covid. "Vergonha global", diz Guterres

Osecretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu esta segunda-feira que o facto de se ter atingido cinco milhões de mortos por covid-19 representa "uma vergonha global" e significa que "se está a falhar a boa parte do mundo".

"Isto não são números numa página. São mães e pais. Irmãos e irmãs", afirmou Guterres num comunicado em que sublinhou que enquanto os países ricos estão já a administrar uma terceira dose da vacina contra o coronavírus SARS-CoV-2, causador da doença, "só cerca de 5% da população de África está completamente vacinada".

"Isto é uma vergonha global", disse Guterres, acrescentando que o facto de a pandemia já ter provocado cinco milhões de mortos é também uma "clara advertência" de que não é possível "baixar a guarda".

O responsável máximo das Nações Unidas indicou igualmente que há vários fatores que poderão contribuir para que o coronavírus continue a propagar-se, entre os quais a desinformação, a concentração de vacinas e a falta de solidariedade global.

"Temos que injetar vacinas nos braços de 40% das pessoas de todos os países até ao final do ano, e de 70% até meados de 2022", pediu Guterres, instando os líderes mundiais a apoiar a Estratégia de Vacinação Global, lançada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no mês passado.

"A melhor maneira de honrar esses cinco milhões de pessoas que perdemos, e de apoiar os trabalhadores da saúde que lutam contra este vírus todos os dias, é transformar a equidade de vacinas numa realidade, acelerando os nossos esforços e assegurando vigilância máxima para vencer o vírus", sustentou o secretário-geral da ONU.

A covid-19 já causou mais de cinco milhões de mortes em todo o mundo, entre mais de 246,62 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, com base em dados oficiais.