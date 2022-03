Portugal regista menos casos, mortes e internamentos por covid-19 do que na semana anterior

Portugal registou na última semana 78 464 novos casos e 123 mortes por covid-19, indica esta sexta-feira o agora semanal relatório de situação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Comparativamente aos sete dias anteriores, o país contabilizou menos 811 casos e menos 39 óbitos.

Em queda também estão os internamentos, havendo agora 1140 hospitalizadas em Portugal (menos 85 do que há uma semana), das quais 66 em unidades de cuidados intensivos (menos 12).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Apesar da descida destes indicadores, o R(t) é de 1,02, o que indica que o número de novos casos está a aumentar.

Os quase 80 mil novos casos registados nos últimos sete dias são distribuídos pelas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (31 950), Centro (15 894), Norte (13 103), Alentejo (5431), Algarve (5367), Madeira (4384) e Açores (2335).

Comparativamente há semana anterior, registaram-se mais casos em Lisboa e Vale do Tejo (1228), Norte (194) e Algarve (26). Nas outras regiões verificou-se uma queda: menos 1070 casos nos Açores, 902 no Centro, 182 no Alentejo e 105 na Madeira.

Já os 123 óbitos foram distribuídos por Centro (38), Lisboa e Vale do Tejo (36), Norte (25), Alentejo (11), Algarve (8), Madeira (3) e Açores (2).

O relatório de situação semanal revela ainda que 91% da população tem a vacinação completa e 60% tomou já a dose de reforço. Os grupos etários de 65-79 anos (96%) e 80 ou mais anos (94%) são os que têm maior cobertura da dose de reforço.