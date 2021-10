Casos aumentam pela quarta semana consecutiva

Portugal registou mais 763 casos e uma morte por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo, 31 de outubro.

Nos hospitais portugueses, o número de internamentos subiu este sábado para os 335 (mais 17 do que o reportado no sábado). Nas unidades de cuidados intensivos estão agora 59 doentes (menos cinco).

O número de novos casos neste domingo é inferior ao contabilizado no boletim de sábado (quando tinham sido registados mais 911 infeções), mas muito superior ao último domingo, quando houve registo de mais 604 casos.

Nos últimos sete dias há registo de 5513 novos casos, mais 181 do que na semana anterior, sendo que esta é a quarta semana consecutiva em que o número de casos aumenta.

Esta tendência de aumento também se nota no número de internados. Estão hoje em enfermaria 335 pessoas, quando há sete dias eram 269. Nas unidades de cuidados intensivos também há um aumento, 59 este domingo, quando eram 52 a 24 de outubro.

Ainda comparando os mesmos dias há uma incidência a nível nacional de 97,4 casos por cem mil habitantes, quando no último domingo era de 86,1. O RT também é superior: 1,08 frente a 1,02.

A boa notícia é o número de mortos, que baixou. Nos últimos sete dias foram registados 24, quando na semana anterior tinham sido 36.

No boletim desde domingo há mais 324 recuperados, num total de 1 040 604, com o número de casos ativos a subir 438, para os 31 890. Há também mais 133 contactos em vigilância (são agora 22 372).

Desde o início da pandemia de covid-19 já foram registados 1 090 651 casos em Portugal 1 18 157 mortes.

Dos casos novos, 300 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde há registo também da única morte no boletim deste domingo - uma mulher com mais de 80 anos..

Há ainda mais 169 casos novos no Centro, 153 no Norte, 66 no Algarve, 36 na Madeira, 30 nos Açores e nove no Alentejo.

