Internamento em cuidados intensivos está a aumentar há dez dias

14 Irmãs enclausuradas no Mosteiro de Campo Maior testam positivo à covid

Portugal contabiliza mais 102 mortes e 7502 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo (10 de janeiro).

Há, atualmente, 106 778 casos ativos de covid-19 no país.

Nesta altura há 3770 doentes internados, mais 215 que ontem - e mais 726 que no domingo passado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Há 588 pessoas em cuidados intensivos, mais 18 que no dia anterior - e mais 58 do que há uma semana.

Este é o 10.º dia consecutivo em que os internamentos em UCI aumentam e o nono dia em que há uma tendência de aumento no número de internados.

Em termos de divisão geográfica, a região de Lisboa e Vale do Tejo lidera o número de novos casos - 2752 - e também é a área com mais óbitos: 39. Na região norte há registo de 2600 novos casos e 27 mortes.

Este domingo, 10 de janeiro, é o último de uma semana em que o número de casos de contágio por covid-19 disparou no país - no total foram 56 435 novos casos, uma média de 8062 por dia. São mais 23 754 casos do que aqueles que foram registados na semana anterior, entre 28 de dezembro e 3 de janeiro.

Esta semana o número de mortos ascendeu aos 685 no total (uma média de 97,8 por dia), mais 186 que na anterior. O número de doentes recuperados também subiu: foram 26573 no total (média de 3796), mais 3028 que nos sete dias antecedentes.

A última sexta-feira foi o pior dia da pandemia, com um recorde de mortes (118) e de novos casos (10 176).

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 1.926.570 mortos em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China, segundo o balanço diário da agência France-Presse.

Mais de 89,5 milhões de pessoas foram infetadas em todo o mundo. Cerca de 55 milhões foram consideradas curadas, de acordo com os dados oficiais citados pela agência francesa.