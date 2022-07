Portugal com 48 906 casos e 119 mortes entre 05 e 11 de julho

Portugal registou, entre 05 e 11 de julho, 48.906 novas infeções e 119 mortes associadas à covid-19, ao mesmo tempo que se registou uma nova diminuição dos internamentos, indicou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico semanal da DGS, em relação à semana anterior, registaram-se menos 16.279 casos de infeção, verificando-se ainda uma redução de 10 mortes na comparação entre os dois períodos.

Quanto à ocupação hospitalar em Portugal continental por covid-19, a DGS passou a divulgar às sextas-feiras os dados dos internamentos referentes à segunda-feira anterior à publicação do relatório.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Com base nesse critério, o boletim indica que, na última segunda-feira, estavam internadas 1140 pessoas, menos 73 do que no mesmo dia da semana anterior, com 57 doentes em unidades de cuidados intensivos, menos 15.