Internados e incidência voltam a cair em dia com 51 mortos

Todas as regiões com Rt abaixo de 1. Média de infeções cai para 17 mil

O Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica que Portugal registou 15 482 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou maior número de casos, com 5272 novas infeções, seguido por Norte (4073), Centro (3014), Algarve (1021), Alentejo (926), Açores (650) e Madeira (526).

O relatório desta sexta-feira (18 de fevereiro) refere ainda que morreram mais 51 pessoas devido à infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

A maioria dos óbitos registou-se no Norte (19) e Lisboa e Vale do Tejo (13), seguido por Centro (7), Algarve (5), Alentejo (4), Açores (2) e Madeira (1).

Em relação à situação dos hospitais, há agora 1936 internados (menos 86 que no dia anterior), dos quais 127 estão em unidades de cuidados intensivos (menos 5), sendo que há mais 36 710 casos de pessoas recuperadas da doença nas últimas 24 horas.

Em dia de atualização dos valores da matriz de risco, mantém-se uma diminuição na incidência, com 3853,1 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e 3833,4 infeções no continente. Na quarta-feira, os valores estavam, respetivamente em 4390,9 e 4385,9 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e no continente.

O índice de transmissibilidade, R(t), voltou a recuar, estando agora em 0,74 em todo o território (estava em 0,76) e 0,73 no continente (era de 0,75).

Portugal contabiliza agora 516 890 casos ativos de covid-19, menos 21 279 que no dia anterior.

