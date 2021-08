Portugal chega neste fim de semana ao milhão de casos de covid-19

A menos que os boletins diários da Direção-Geral da Saúde revelem, este sábado e domingo, surpresas muito positivas, Portugal vai assinalar neste fim de semana o milhão de infeções por covid-19 no país, desde o início da pandemia. Com os números registados ontem (ver página 8), Portugal ficou a menos de 1500 casos desse número redondo, que representa quase 10% da população portuguesa atual (10,3 milhões, segundo o INE).

De acordo com os dados disponibilizados pelo site Our World in Data, Portugal é o 24.º país do mundo com mais casos por milhão de habitantes nesta pandemia, com 97 673 infeções acumuladas por milhão de habitantes, numa lista liderada pelo principado de Andorra (192 946 por milhão).

Os registos portugueses são superiores à média da União Europeia em quase 20 mil casos por milhão de habitantes - 79 137 na UE, de acordo com o ourworldindata.com -, ficando abaixo, no entanto, de países como Chéquia (o país da UE com maior número de casos por milhão de habitantes), Eslovénia, Chipre, Luxemburgo, Países Baixos, Suécia, Lituânia, Estónia, Espanha e Bélgica.

Já no que diz respeito a mortes por milhão de habitantes, Portugal é o 28.º país no mundo com uma taxa mais elevada, com 1718 mortes, um pouco acima da média da UE (1679).

De resto, e apesar de o país viver uma desaceleração de casos, a elevada taxa de mortalidade continua a marcar esta fase da pandemia, com os dados semanais do Centro Europeu de Controlo de Doenças a revelarem que, nos últimos 14 dias, Portugal é o terceiro país da UE com mortalidade mais alta: 17,87 por milhão de habitantes, só atrás de Espanha (18,11) e Chipre (42,79).