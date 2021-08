Portugal atinge objetivo de 70% da população vacinada com uma dose

Espetáculos ao ar livre, mesmo gratuitos, com bihetes e lugares marcados

Portugal tem 32 concelhos com incidência acima dos 480 casos

Menos 32 internamentos em dia com 18 mortes. Há 44 646 casos ativos

"O objetivo de ter 70% da população de Portugal continental vacinada contra a covid-19, com pelo menos uma dose, foi hoje atingido, antes ainda da data inicialmente prevista. Já foram administradas, em Portugal continental, cerca de 12,1 milhões de vacinas, que permitiram vacinar com pelo menos uma dose mais de 6,9 milhões de pessoas, das quais à volta de 6,2 milhões já têm o esquema vacinal completo", lê-se na nota do Governo.

A mesma nota, a que o DN teve acesso, indica que a população "com 16 ou mais anos em Portugal continental, estima-se que já cerca de 82% tenha iniciado o seu esquema vacinal, sendo que, destes, 75% já terão a vacinação completa".

"O ritmo de vacinação das duas últimas semanas tem-se mantido elevado, com uma média acima das 80 mil vacinas administradas por dia e prevê-se que este ritmo possa vir a ser acelerado durante o mês de agosto, graças a uma maior disponibilidade de vacinas, resultado dos esforços de negociação do Governo Português", indica o governo.