Porto vai ter centro de vacinação drive-thru

A cidade do Porto prepara-se para ter um centro de vacinação covid-19 em regime drive-thru, no Queimódromo, depois de a Câmara Municipal ter aprovado, ontem, um memorando de entendimento com o Centro Hospitalar de São João.

Na reunião do executivo, da parte da manhã, o presidente da autarquia, o independente Rui Moreira, indicou que o plano de vacinação em massa na cidade do Porto tem sido articulado com a task force, tendo adiantado ainda que durante a tarde teria lugar um encontro com o presidente do conselho diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte), Carlos Nunes e com o secretário de Estado Eduardo Pinheiro, nomeado pelo Governo para coordenar o plano de combate à Covid-19 na Região Norte. Depois, numa nota publicada na sua página oficial, o município refere que nesse encontro deu a conhecer os passos que o Porto tem dado para se preparar para a vacinação em larga escala, a começar pelo referido centro de vacinação drive-thru, pronto a operar no Queimódromo do Parque da Cidade há dois meses, e que foi ontem formalizado com a aprovação da proposta na reunião do executivo municipal.

De acordo com a mesma nota, na reunião, "Rui Moreira esclareceu que a estrutura foi criada depois de ter iniciado contactos no sentido de assegurar que a cidade do Porto estivesse munida de uma resposta capaz de corresponder à enorme demanda esperada, a partir do momento em que um grande volume de vacinas chegar à cidade do Porto".

Esta primeira resposta vai funcionar "sem qualquer custo para o SNS", também com o apoio da UNILABS, e pode ser "replicável ou triplicável", garantiu o autarca, que transmitiu ainda que para arrancar com o centro de vacinação apenas necessita da autorização do coordenador da task force, da disponibilização de vacinas e da definição das pessoas a vacinar e respetiva listagem e/ou acesso ao sistema.