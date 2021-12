População residente em Portugal com imunidade de 86,4% contra a covid-19

A prevalência de anticorpos específicos contra SARS-CoV-2 na população residente em Portugal, com idade superior a 1 ano, foi de 86,4%, segundo dados da terceira fase do Inquérito Serológico Nacional Covid-19, promovido pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

A faixa etária que tem imunidade mais elevada é a dos 50 aos 59 anos, com 96,5%. Já os grupos etários abaixo dos 20 anos foram aqueles em que se observaram seroprevalências totais mais baixas (17,9% entre 1-9 anos e 76,8% entre os 10-19 anos).

O estudo revela ainda que as regiões do Algarve e dos Açores são aquelas em que se bservou uma menor seroprevalência total (80,2% e 84,0%, respetivamente).

Da população imune, apenas 7,5% tem imunidade atribuível a infeção anterior, um valor inferior ao obtido na segunda fase do Inquérito Serológico Nacional (13,5%), "o que, provavelmente, se encontra relacionado com o decaimento de anticorpos específicos para o SARS-CoV-2 ao longo do tempo pós-infeção", indica um comunicado enviado às redações.

"Os títulos de Imunoglobulina G específica contra a proteína da espícula do SARS-CoV2 (IgG anti-S) foram mais elevados nas pessoas com três doses de vacina e naquelas que foram vacinadas e tiveram uma infeção por SARS-CoV-2, tendo sido os valores mais baixos estimados para o grupo de pessoas com uma dose única de vacina e sem infeção. Os títulos de IgG (anti-S) e de anticorpos neutralizantes foram mais elevados no grupo de pessoas que referiram ter sido vacinados com as vacinas de mRNA", pode ler-se.

"De referir, ainda, uma diminuição do título de IgG (anti-S) com o tempo desde a toma da segunda dose da vacina e com a idade dos vacinados e a correlação, fortemente positiva, entre o título de IgG (anti-S) e o título de anticorpos neutralizantes. Os resultados obtidos são consistentes com a atual situação epidemiológica, cobertura vacinal e com os dados obtidos nos estudos de efetividade vacinal", refere a nota.

A terceira fase do Inquérito Serológico Nacional Covid-19 analisou uma amostra de 4545 pessoas residentes em Portugal, recrutadas entre 28 de setembro e 19 de novembro, e foi desenvolvido e coordenado pelos departamentos de Epidemiologia e de Doenças Infeciosas do INSA, em parceria com a Associação Nacional de Laboratórios Clínicos, Associação Portuguesa de Analistas Clínicos e com 36 Unidades do Serviço Nacional de Saúde.