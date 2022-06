A população de lince-ibérico em Portugal e Espanha continua a crescer e estabilizou em mais de mil exemplares, revelam os censos divulgados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Este censo foi desenvolvido em 2021 em Espanha e Portugal pelas Administrações de Conservação da Natureza competentes com a colaboração de organizações não governamentais que apoiam no trabalho de monitorização e conservação da espécie.

Existem 13 núcleos populacionais de linces-ibéricos, 12 em Espanha e um em Portugal, no Vale do Guadiana. Foram recenseados 1365 animais com 1156 em Espanha e 209 em Portugal. As comunidades autónomas com uma presença estável da espécie encontram-se em Espanha, na Andaluzia, Castilla-La-Mancha e Extremadura.

Em Portugal, o núcleo de reprodução no Vale do Guadiana tem um total de 209 linces, dos quais 139 são adultos. Durante a época de 2021 nasceram 70 crias de 31 fêmeas reprodutoras.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Desde o início do século que têm sido lançadas várias iniciativas de conservação desta espécie, incluindo vários projetos ​​​​​​​LIFE desde 2002 e o desenvolvimento da reprodução em cativeiro no âmbito do programa de conservação ex situ.