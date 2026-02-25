Poeiras do Chade chegam a Portugal e trazem consigo microrganismos, mas chuva atenua riscos

O céu ficou mais esbatido e a qualidade do ar degradou-se, mas o que chega não é apenas “poeira”. Trata-se de bioaerossóis: partículas finas de terra levantadas em zonas áridas de África que entram na atmosfera e são transportadas pelos ventos para outros continentes. Chamam-se aerossóis porque viajam em suspensão e “bio” porque podem levar consigo vida microscópica, como vírus e bactérias.“Estamos a falar de partículas de solo que conseguem percorrer milhares de quilómetros e que, pelo caminho, podem transportar microrganismos”, explica ao DN Ricardo Dias, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.Neste caso, a informação disponível aponta para uma origem na região do Chade, numa faixa de África já bastante baixa e propensa à emissão de poeiras. A fonte, sublinha o especialista, pode estar associada a um lago atualmente seco, rico em minerais “exportáveis”, material facilmente mobilizado quando há vento suficiente para levantar partículas do solo. A chegada a Portugal, porém, foi menos visível do que noutros episódios. “Com humidade, chuva e poeiras há uma co-precipitação que se nota sobretudo nos telhados ou nos carros estacionados na rua”, refere Ricardo Dias.O fenómeno segue rotas diferentes ao longo do ano, consoante os regimes de vento e as condições meteorológicas. “Não podemos dizer que estes eventos estejam necessariamente mais frequentes, mas podemos dizer que as rotas estão a ficar mais diversificadas”, afirma o professor. A trajetória agora observada - Chade, Canárias, Madeira e Portugal continental - é vista como um desvio de um corredor atmosférico comum entre África e a América do Sul. E esse corredor, recorda o investigador, tem um papel global: alimenta ecossistemas.“Estas partículas são uma das principais fontes de matéria que chega a sistemas como a Amazónia”, nota Ricardo Dias. A escala impressiona: em determinados anos, a deposição associada a estas poeiras pode ultrapassar dois mil milhões de toneladas, o equivalente a “cerca de 80 milhões de camiões carregados de terra” num só ano. É massa suficiente para influenciar a fertilidade dos solos e o equilíbrio de nutrientes, funcionando, em muitos casos, como adubo natural.Mas se há benefícios, também há riscos, sobretudo para pessoas mais vulneráveis. As partículas finas podem irritar as vias respiratórias e agravar sintomas, e os bioaerossóis levantam questões adicionais que só a análise laboratorial permite esclarecer. “Tudo o que tem riscos tem também benefícios. O importante é monitorizar”, defende Ricardo Dias. Por isso, a Faculdade de Ciências acompanha estes episódios desde 2020 através do programa DUST, avaliando o potencial impacto na saúde humana, na produção agrícola e animal e até o potencial biotecnológico, isto é, o que pode ser aproveitado e aprendido com os microrganismos transportados. “Só daqui a cerca de uma semana teremos resultados mais concretos”, antecipa o professor.A história mostra que episódios semelhantes podem ter consequências inesperadas. Em 1953, recorda-se um caso em que um evento iniciado na Argélia acabou por ser associado, anos mais tarde, a uma doença que afetou a produção caprina no Alentejo. “São ligações que só se conseguem estabelecer com tempo, dados e rastreio”, enfatiza Ricardo Dias, apontando esse exemplo como argumento para a vigilância contínua.Enquanto decorrem as análises, o conselho é de prudência: evitar esforços físicos ao ar livre, especialmente para quem tem problemas respiratórios.