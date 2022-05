PJ detém homem da lista dos mais procurados do Reino Unido

Um cidadão estrangeiro, suspeito de ter baleado mortalmente na via pública um homem e que faria parte da "lista de criminosos mais procurados pelo Reino Unido", foi localizado e detido na zona do Algarve e será extraditado.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) confirma que localizou e deteve, na zona do Algarve, um homem de 27 anos, em cumprimento de um mandado de detenção internacional, emitido pelas autoridades judiciárias do Reino Unido.

O homem é suspeito da prática dos crimes de homicídio consumado e tentativa de homicídio.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com a PJ, os factos remontam a 2018 e o detido é suspeito de ter baleado mortalmente, na via pública, um homem conotado com o tráfico de droga.

Na mesma altura e local, refere a PJ, alvejou a tiro um outro homem que, apesar de ferido gravemente, não morreu.

A PJ indica que o detido "faria parte da lista dos criminosos mais procurados pelo Reino Unido".

O homem foi presente ao Tribunal da Relação de Évora, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.