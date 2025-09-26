PJ detém homem por matar sem-abrigo a golpes de ferro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quinta-feira, 25 de novembro, um homem de 32 anos pela prática de dois crimes de homicídio, um dos quais na forma tentada.Segundo um comunicado da PJ, na tarde do dia 23 de setembro, junto a um estabelecimento de restauração, situado na rua principal e perto do antigo mercado municipal de Lordelo, concelho de Paredes, gerou-se uma discussão entre o detido, de 32 anos, “e as vítimas, pessoas em condição de sem-abrigo que estariam a fazer uma fogueira nas proximidades”.A chamada de atenção por parte do arguido, motivou uma reação de outros dois homens. “Desagradados com o reparo, as vítimas, uma das quais munida de um ferro que veio a ser apreendido, procuraram agredir o arguido, que em reação, apoderou-se daquele objeto atingindo-as, com violência, na zona da cabeça”, refere a PJ.A PJ diz que “a brutalidade empregue pelo arguido” provocou sérios danos às vítimas: “uma foi de imediato internada em unidade hospitalar com graves lesões neurológicas, situação clínica que ainda se mantém, vindo no dia seguinte, a ocorrer a morte da outra vítima, devido a grave lesão cranioencefálica”.Segundo o JN, a vítima mortal terá sido assistida pelos Bombeiros Voluntários de Lordelo e pelo INEM, mas recusou receber tratamento hospitalar. Na manhã após os incidentes, foi encontrada inconsciente na antiga loja do mercado (espaço cedido pela câmara, onde os dois sem abrigo pernoitavam). Ainda foi transportada pelos bombeiros para o hospital, mas acabou por morrer.O homem de 32 anos, que se colocou em fuga após as agressões, acabou por ser detido e “vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas”, sublinha a PJ..Homem foi sequestrado, agredido, obrigado a confessar violação e abandonado nu. PJ deteve cinco suspeitos.PJ detém líder de grupo criminoso que usava Portugal para traficar toneladas de canábis para Europa e África