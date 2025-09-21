Homem foi sequestrado, agredido, obrigado a confessar violação e abandonado nu. PJ deteve cinco suspeitos

Na manhã de quarta-feira, 17 de setembro, um homem foi abordado e aliciado por uma mulher à porta de casa, no Funchal. Depois, foi levado à força numa viatura, sequestrado, agredido e abandonado, nu, numa zona de floresta. A descrição é feita pela Polícia Judiciária, este domingo, 22, num comunicado em que anuncia a detenção de cinco pessoas por suspeitas de envolvimento neste caso.A vítima, um homem de 25 anos, “esteve sequestrada durante cerca de três horas, período em que foi constantemente agredida com socos, cotoveladas, com uma barra de ferro e com um taco de basebol, vindo a ser abandonada, completamente despida, despojada de todos os seus pertences, num local ermo, numa zona de floresta, na zona de São Roque do Faial”, diz a PJ.“Sempre sob ameaça, foi obrigada a admitir ter sido o autor de uma violação que não cometera, enquanto era filmada, para eventualmente publicação nas redes sociais. Foi, ainda, ameaçada de morte, caso denunciasse os factos à polícia”, acrescenta esta força policial.Na sequência da investigação, a PJ deteve, na madrugada de sexta-feira, 19, fora de flagrante delito, uma mulher e um homem de 24 e 29 anos, respetivamente, os quais foram, no sábado, 21, sujeitos a primeiro interrogatório judicial, tendo ambos ficado em prisão preventiva.Já este domingo, a PJ deteve mais três suspeitos, com 19, 22 e 29 anos, que serão na segunda-feira presentes a primeiro interrogatório judicial.Segundo a investigação permitiu apurar, “motivos fúteis e ciúmes terão estado na origem desta associação criminosa”.Dos detidos - fortemente indiciados pelos crimes de sequestro agravado, ofensas à integridade física qualificada, gravações e fotografias ilícitas e ameaça agravada -, dois têm ficha policial, por tráfico de estupefacientes, tendo um deles cumprido já pena de prisão..5100 idosos suecos burlados a partir de Portugal. PJ deteve 64 suspeitos, incluindo cabecilhas também suecos