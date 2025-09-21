Homem foi sequestrado, agredido, obrigado a confessar violação e abandonado nu. PJ deteve cinco suspeitos

Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Segundo a investigação permitiu apurar, motivos fúteis e ciúmes terão estado na origem desta associação criminosa.
Sofia Fonseca
Na manhã de quarta-feira, 17 de setembro, um homem foi abordado e aliciado por uma mulher à porta de casa, no Funchal. Depois, foi levado à força numa viatura, sequestrado, agredido e abandonado, nu, numa zona de floresta. A descrição é feita pela Polícia Judiciária, este domingo, 22, num comunicado em que anuncia a detenção de cinco pessoas por suspeitas de envolvimento neste caso.

A vítima, um homem de 25 anos, “esteve sequestrada durante cerca de três horas, período em que foi constantemente agredida com socos, cotoveladas, com uma barra de ferro e com um taco de basebol, vindo a ser abandonada, completamente despida, despojada de todos os seus pertences, num local ermo, numa zona de floresta, na zona de São Roque do Faial”, diz a PJ.

“Sempre sob ameaça, foi obrigada a admitir ter sido o autor de uma violação que não cometera, enquanto era filmada, para eventualmente publicação nas redes sociais. Foi, ainda, ameaçada de morte, caso denunciasse os factos à polícia”, acrescenta esta força policial.

Na sequência da investigação, a PJ deteve, na madrugada de sexta-feira, 19, fora de flagrante delito, uma mulher e um homem de 24 e 29 anos, respetivamente, os quais foram, no sábado, 21, sujeitos a primeiro interrogatório judicial, tendo ambos ficado em prisão preventiva.

Já este domingo, a PJ deteve mais três suspeitos, com 19, 22 e 29 anos, que serão na segunda-feira presentes a primeiro interrogatório judicial.

Segundo a investigação permitiu apurar, “motivos fúteis e ciúmes terão estado na origem desta associação criminosa”.

Dos detidos - fortemente indiciados pelos crimes de sequestro agravado, ofensas à integridade física qualificada, gravações e fotografias ilícitas e ameaça agravada -, dois têm ficha policial, por tráfico de estupefacientes, tendo um deles cumprido já pena de prisão.

