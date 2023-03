PJ afasta terrorismo no ataque ao Centro Ismaelita de Lisboa

Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária, afirmou esta quarta-feira que "estão afastados todos os sinais de que possamos estar perante a prática de um crime motivado religiosamente, ou seja, terrorismo. Esse sinal está praticamente afastado".

Aos jornalistas, Luís Neves disse que o ataque com faca ao Centro Ismaelita, que resultou em dois mortos, está relacionado com a prática de "crimes de natureza comum".

"Estamos a falar da prática de crimes graves, dois homicídios qualificados consumados e um na forma atentada, Há ainda uma pessoa gravemente ferida", referiu.

Em colaboração com as autoridades nacionais e de outros países, a PJ conseguiu "mapear" a vida do autor do ataque, um refugiado afegão, quer no período em que viveu no seu território de origem, quer no período em que esteve na Grécia, assim como o tempo em que está a viver em Portugal, desde 2021 e não encontrou sinais de radicalização.

"De tudo aquilo que foi recolhido, não o mínimo indício, um único sinal que permita afirmar que estamos perante a radicalização, sobretudo do que é a matriz religiosa, de uma pessoa", declarou Luís Neves.

O diretor da PJ referiu a hipótese de um "surto psicótico" e revela que o autor do ataque já foi interrogado pelas autoridades.

Ministério Público abre inquérito ao ataque no Centro Ismaili

O Ministério Público (MP) abriu, entretanto, um inquérito ao ataque ocorrido no Centro Ismaili, em Lisboa, segundo uma nota publicada no site da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A investigação está a cargo da Polícia Judiciária, sob a orientação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do MP, encontrando-se sujeita a segredo de justiça.

Duas mulheres foram mortas no Centro Ismaili, em Lisboa, na terça-feira, num ataque com uma arma branca por um refugiado afegão que foi detido e que está hospitalizado após ter sido baleado pela polícia.

O ataque -- cuja motivação é ainda desconhecida -- fez mais um ferido e foi condenado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo primeiro-ministro, António Costa.

O homicida agora detido é beneficiário, como refugiado, do estatuto de proteção internacional e não era alvo de "qualquer sinalização" pelas autoridades.

Em atualização