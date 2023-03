Ministério Público abre inquérito ao ataque no Centro Ismaili

O Ministério Público (MP) abriu um inquérito ao ataque ocorrido no Centro Ismaili, em Lisboa, na terça-feira, do qual resultaram dois mortos, segundo uma nota publicada no site da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A investigação está a cargo da Polícia Judiciária, sob a orientação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do MP, encontrando-se sujeita a segredo de justiça. Esta quarta-feira, Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária, afirmou que "estão afastados todos os sinais de que possamos estar perante um crime motivado religiosamente, ou seja, terrorismo".

Duas mulheres foram mortas no Centro Ismaili, em Lisboa, na terça-feira, num ataque com uma arma branca por um refugiado afegão que foi detido e que está hospitalizado após ter sido baleado pela polícia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O ataque -- cuja motivação é ainda desconhecida -- fez mais um ferido e foi condenado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo primeiro-ministro, António Costa.

O homicida agora detido é beneficiário, como refugiado, do estatuto de proteção internacional e não era alvo de "qualquer sinalização" pelas autoridades.