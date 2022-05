Dois mortos e 28 feridos em despiste de autocarro na zona da Mealhada

Um veículo pesado de passageiros despistou-se na manhã deste sábado na zona da Mealhada, na A1. Segundo as últimas informações oficiais estão confirmados dois mortos, e 28 feridos, quatro deles em estado grave, tendo sido transportadas de helicóptero para o hospital de Aveiro.

Há ainda várias pessoas desencarceradas.

O acidente ocorreu pelas 09:29 e o veículo, que seguia no sentido Norte-Sul, encontra-se neste momento em sentido contrário, ao quilómetro 212.

Segundo um familiar de um dos feridos ligeiros, o autocarro saiu esta manhã de Guimarães, juntamente com outros dois, no âmbito de uma peregrinação até ao Santuário de Fátima. O veículo seguia, portanto, no sentido norte-sul da A1 e encontra-se neste momento em sentido contrário, ao quilómetro 212.

O acidente terá resultado do rebentamento de um pneu.

O trânsito está cortado nos dois sentidos da A1 entre os nós da Mealhada e de Aveiro.

À Lusa, fonte do INEM afirmou que no local estão seis Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação, três Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida, duas unidades de apoio psicológico, uma Viatura de Intervenção em Catástrofe, 20 ambulâncias e um helicóptero.

Meios mobilizados pelo CODU do INEM para o local: 1 Heli / 6 VMER / 3 SIV / 2 UMIPE / 1 VIC / 20 Ambulâncias.

Feridos: 6 Feridos graves / 27 feridos ligeiros / 2 óbitos

O alerta foi dado às 9h29.