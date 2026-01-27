Pelotão de atiradores do Exército reforça flanco leste da NATO na Eslováquia

Um pelotão de atiradores do Exército português vai reforçar o flanco leste da NATO "na próxima rotação para a Eslováquia", anunciou este ramo das Forças Armadas. A informação foi anunciada na segunda-feira, 26 de janeiro, no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, na cerimónia de Outorga do Estandarte Nacional à 4.ª Força Nacional Destacada, que irá integrar o Battlegroup Multinacional Eslováquia, no âmbito da operação enhanced Vigilance Activities da Aliança Atlântica. A presidir à cerimónia, o Chefe do Estado-Maior do Exército, General Eduardo Mendes Ferrão, enquadrou a missão no atual contexto geopolítico e de segurança europeia, referindo-se, nomeadamente, à guerra na Ucrânia. Realçou que, desde o início do conflito, a fronteira leste da NATO tem sido alvo de um reforço multinacional, que conta com Portugal “desde o primeiro dia”, salientou o responsável, citado em comunicado do Exército.O General Mendes Ferrão recordou, durante o seu discurso, a evolução do contributo nacional, que passou de um pelotão de carros de combate para um subagrupamento, sendo que na próxima rotação contará com “ainda um efetivo maior, com mais um Pelotão de Atiradores”. Este contributo português pretende reforçar a capacidade de dissuasão e defesa e a prontidão da Aliança com forças no terreno, segundo o Exército. . Na cerimónia, o chefe do Estado-Maior do Exército enfatizou o significado da entrega do Estandarte Nacional, “o mais sagrado símbolo da nossa Pátria”. Para o General Mendes Ferrão, a guarda do Estandarte Nacional representa a soberania, a independência e a continuidade histórica do País. Confiar o estandarte a uma força em missão no estrangeiro traduz “um gesto de enorme significado”, por representar Portugal numa frente avançada da defesa coletiva da Aliança Atlântica, refere a nota.Ao dirigir-se aos militares, o General Mendes Ferrão manifestou confiança no aprontamento e no profissionalismo da força, apelando à disciplina, lucidez, coragem e entreajuda. Sublinhou ainda que o cumprimento da missão assenta no desempenho coletivo. Já aos familiares e amigos, o responsável do Exército valorizou o apoio dado aos militares, tendo garantido a ligação permanente à Brigada Mecanizada durante o período de missão.Explica o Exército que a 4.ª Força Nacional Destacada é composta por 120 militares e irá participar em exercícios e atividades de treino integrada num Batalhão Espanhol, num quadro multinacional. A missão visa aumentar a interoperabilidade e a consolidação de procedimentos operacionais conjuntos entre as forças da Aliança Atlântica. Esta força está equipada com carros de combate Leopard 2A6, viaturas blindadas de rodas PANDUR 8x8, viaturas táticas ligeiras URU VAMTAC e viaturas táticas médias, refere ainda o Exército português. .Uma moeda de Camões, novos navios e o KC-390: a viagem estratégica de Nuno Melo\n.Lei da Programação Militar. Exército quase quintuplicou investimento em 2025