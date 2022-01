Pediatra Jorge Amil pede às autoridades que reapreciem vacinação das crianças

Uma crianças entre os 5 e 11 anos é vacinada contra a covid-19 no Centro de Vacinação do Funchal, no Funchal, ilha da Madeira, 14 de dezembro de 2021. A Madeira inicia hoje o processo de vacinação de crianças entre os 05 e os 11 anos contra a covid-19, num universo de 14.715 utentes, sendo a primeira região do país a avançar com a inoculação nesta faixa etária. Em Portugal continental, o início da campanha de vacinação de crianças entre os 05 e 11 anos tem início no sábado, dia 18 de dezembro, cinco dias depois da abertura do Autoagendamento. HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

© LUSA