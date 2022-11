Painéis ilegais lesam autarquias em 10 milhões por ano. Setor pede mais fiscalização

No final de setembro, a autarquia de Lisboa mandou retirar todos os cartazes na zona do Marquês de Pombal.

São praticamente três mil, estão espalhados um pouco por todo o país, mas a maior concentração é no norte. Pelo meio, um denominador comum: todos contornam a fiscalização e encontram-se, por isso, em situação de ilegalidade. O número foi divulgado num estudo de audiências a que o DN teve acesso e que revela ainda outro fator: com estes números, os municípios portugueses acabam por perder cerca de 10 milhões de euros de receitas anuais em impostos cobrados.

As razões apontadas para esta situação são, sobretudo, três: falta de recursos municipais para fiscalizar; desleixo, e passividade das autarquias. Até porque estes casos, aponta o estudo, dão-se sobretudo em municípios mais afastados dos grandes centros. A informação foi confirmada junto de fonte de uma autarquia do norte do país, que dá como exemplo os casos de Gondomar, Santa Maria da Feira e Vila do Conde que "todas juntas, estas autarquias devem ter à volta de 40 painéis ilegais nos terrenos municipais". Perante isto, esta fonte fala mesmo em "pirataria". "É uma pirataria que é feita por estas empresas. Ao não pagarem as taxas devidas acabam por amealhar vários milhares de euros" e, comparando com quem paga, "acaba por haver uma concorrência desleal entre empresas".

Neste caso, as câmaras podem atuar, apesar de o procedimento não ser fácil, como explica a mesma fonte. "Se há outdoors ilegais no domínio público, legalmente, nós, autarquias não podemos fazer nada. O que se pode fazer é, no caso de haver recursos para tal, ir buscar um guindaste, remover o painel e colocar num depósito municipal, avisando depois a empresa tem um número de dias para levantar e nada os impede de voltar a colocar o painel no mesmo sítio", afirma. Se os painéis estiverem em terrenos privados, a situação complica-se, uma vez que é necessário haver avisos judiciais aos proprietários dos terrenos - se for possível identificá-los -, "e os mecanismos burocráticos em Portugal demoram muito tempo, então as decisões complicam-se e atrasa o processo", refere a mesma fonte.

Os casos de outdoors ilegais não são novos. No entanto, a questão ganhou um novo fôlego depois de a Câmara de Lisboa ter movido várias ações de retirada de cartazes políticos na zona do Marquês de Pombal, no centro da cidade. Neste caso, todos estes painéis estavam em local autorizado. Por isso, alguns partidos - como o Chega e o Nós, Cidadãos! - interpuseram recursos da decisão em tribunal e a Comissão Nacional de Eleições (CNE) declarou que a retirada era ilegal.

Mas para lá da polémica, quem não está envolvido no caso, vê a situação como um exemplo a seguir. "Apesar de tudo, é uma boa medida. Quem vai passear ao Marquês tem todo o direito em apreciar a zona sem nenhuma poluição visual ali ao lado, porque, no fundo, é disso que se trata", afirma fonte que pediu o anonimato. "Aquilo de que precisamos é que seja criada uma empresa fiscalizadora quase como aquelas que fiscalizam os estacionamentos nas cidades. Até porque se não se conhecer bem o local, dificilmente se vai perceber que aquele painel é ilegal ou que não devia estar ali", refere.

Além disso, diz, esta "é também uma questão de poluição. Não poluição ambiental, claro, mas visual. Ter outdoors em lugares ilegais - e muitos deles estranhíssimos - é uma poluição visual".

Segundo Philippe Infante, responsável da JCDecaux em Portugal, este é o caso. "Quando vamos na autoestrada, não raras vezes vemos vários painéis junto à estrada. E muitos deles estão ilegais, por não estarem em locais previamente autenticados e por isso perturbam a paisagem e, no limite, alguns ecossistemas", refere o responsável, que especifica ainda os valores que custa, por exemplo, expor um painel de 24 metros quadrados: se for um terreno privado onde se podem colocar outdoors, o valor é de 3355,20€/euros anuais por painel; se for num terreno público, o valor aumenta para 4848 euros anuais por painel.

Conhecedor da realidade francesa, Philippe Infante deixa um exemplo que gostava de ver implementado por cá: "Quando, em França, há um painel ilegal e se sabe da irregularidade, o que se faz é marcar com uma espécie de autocolante a dizer "Eu sou ilegal" e assim fica sinalizado até à retirada".

O que fazer, então, para combater estas situações? Na opinião de Philippe Infante, a solução é só uma: mais fiscalização. "Devia haver uma espécie de EMEL [empresa fiscalizadora do estacionamento em Lisboa] dos outdoors. É preciso fiscalizar de forma mais apertada, apesar das dificuldades que se sabe que existem", refere o responsável da JCDecaux.

