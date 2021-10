Marcelo homenageia "mestre pela palavra e pelo exemplo"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lembrou, "com saudade", o padre Feytor Pinto que morreu aos 89 anos

Padre Feytor Pinto. Passou 40 dias no hospital, mas venceu a covid aos 88 anos

O Presidente da República lamentou esta quarta-feira a morte do padre Feytor Pinto, recordando-o como "uma das figuras mais importantes da Igreja Católica Portuguesa nos últimos cinquenta anos", e prestou homenagem ao "mestre pela palavra e pelo exemplo".

O padre Vítor Feytor-Pinto, antigo responsável pela Comissão Nacional da Pastoral da Saúde, morreu esta quarta-feira, aos 89 anos.

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "lembra, já com saudade, o padre Feytor Pinto", considerando que com a sua morte "desaparece uma das figuras mais importantes da Igreja Católica Portuguesa nos últimos cinquenta anos".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"E, certamente, das mais presentes em movimentos de jovens, de famílias, de comunidades sociais as mais diversas, e das mais sensíveis a todos os grandes problemas da sociedade portuguesa, da educação à saúde, da solidariedade social às migrações, da inclusão ao mundo do trabalho", acrescenta o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa refere que Feytor Pinto "não precisou sequer de pertencer à hierarquia para ter influência decisiva em momentos essenciais da afirmação da mensagem cristã".

"O Presidente da República homenageia ainda o homem, o mestre pela palavra e pelo exemplo, o cidadão, o português, apresenta os seus mais emocionados sentimentos aos seus familiares e recorda, em particular, uma muito antiga amizade", lê-se na nota.

O chefe de Estado declara que "os anos mais recentes tornaram ainda mais forte" essa amizade, "com o acompanhamento próximo da 'via crucis', feita de amor à vida e de capacidade de resistir e de se reinventar, que o padre Vitor Feytor Pinto demonstrou até ao último minuto" da sua vida.

Contribuiu para a "afirmação da mensagem cristã" com "constante visão de serviço e de futuro"

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, Feytor Pinto contribuiu para a "afirmação da mensagem cristã" com "constante visão de serviço e de futuro, ou para ajudar a estabelecer diálogos ecuménicos e a aplanar caminhos em paróquias, dioceses e plataformas de partilha, em momentos cruciais da vida comunitária, desde os anos 70".

O Presidente da República cancelou esta quarta-feira a sua ida a Tenerife, nas Canárias, em Espanha, a um encontro de ministros da Justiça, com o rei Felipe VI, para poder estar nas cerimónias fúnebres do padre Feytor Pinto.

Vítor Francisco Xavier Feytor Pinto nasceu em 6 de março de 1932, na freguesia de Santo António dos Olivais, em Coimbra. Aos 10 anos ingressou no Seminário do Fundão e aos 23 anos foi ordenado sacerdote na Guarda.

Licenciado em Teologia Sistemática e mestre em Bioética, foi admitido em novembro de 2005 pelo papa Bento XVI entre os membros da família pontifícia, nomeando-o seu capelão, com o título de monsenhor.

Foi responsável pela paróquia de Campo Grande, no Patriarcado de Lisboa, e coordenou, durante vários anos, a Comissão Nacional da Pastoral da Saúde em Portugal.

Foi assistente nacional e diocesano da Associação Católica de Enfermeiros e Profissionais de Saúde (ACEPS), assistente diocesano dos Médicos Católicos e assistente diocesano da Associação Mundial da Federação dos Médicos Católicos (AMCP) e fundador do Movimento de Defesa da Vida, em Lisboa.

O padre Feytor Pinto foi também membro do Conselho Pontifício para os Profissionais da Saúde e do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.

Escreveu livros como "A Vida é sempre um valor", "100 entradas para um mundo melhor" e "A palavra vivida".