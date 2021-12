Otamendi vítima de assalto violento em sua casa

Benfica goleia em Famalicão com três golos de Darwin

O jogador do Benfica Nicolás Otamendi foi vítima de um assalto violento na sua casa, na Aroeira, na madrugada desta segunda-feira, segundo noticiou a CNN Portugal. O Benfica já confirmou o assalto na residência do futebolista.

"O atleta e a família encontram-se bem, apesar do enorme desconforto provocado pela situação vivida", lê-se no comunicado do clube da Luz.

Depois do jogo das águias com o Famalicão, quatro assaltantes terão agredido o futebolista argentino com um cinto para entrarem na sua casa, onde estava a mulher e o filho, avançou o Correio da Manhã.

Terão sido levados da habitação relógios e dinheiro.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária e o jogador argentino já terá segurança privada à porta de casa.

Em nota oficial, o Benfica "apela a que a privacidade do jogador e da sua família seja respeitada" enquanto "se aguarda pelo desenrolar das investigações desencadeadas pelas autoridades".