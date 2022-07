Onda de calor provocou excesso de mortalidade de 238 óbitos

Portugal registou um excesso de mortalidade entre 7 e 13 de julho correspondente a 238 óbitos, atribuídos à onda de calor que se verifica no continente nos últimos dias, anunciou esta quinta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Neste caso concreto, este excesso pode ser atribuído à onda de calor. De facto, temos tido nos últimos dias temperaturas extremas muito elevadas, quer as máximas, quer as mínimas, e por um período bastante prolongado", disse a diretora-geral da Saúde à Lusa.

Segundo Graça Freitas, quando se analisa a mortalidade observada num determinado período com a mortalidade que seria esperada se não houvesse essa onda, há mais óbitos, o que "não quer dizer que essas mortes fossem evitáveis".

Em comunicado, divulgado hoje, a DGS refere "as temperaturas do ar extremas, como as que se têm verificado nos últimos dias (máximas e mínimas), têm um potencial impacte conhecido na saúde, como consequência de desidratação ou de descompensação de doenças crónicas, entre outros fatores".

Desta forma, "as elevadas temperaturas do ar estão, geralmente, associadas a períodos de mortalidade mais elevada do que o esperado para a altura do ano (excesso de mortalidade)", lê-se na nota.

A DGS faz saber que ativou o grupo operativo do seu Plano de Contingência a 5 de julho, estando também acionadas as respostas regionais e locais.

"Além do Plano, a DGS tem procurado, nos últimos dias, e através de diferentes meios, esclarecer a população quanto às recomendações a adotar nestes períodos de temperaturas extremas", diz a autoridade nacional de Saúde, que vai continuar a acompanhar em permanência esta situação.

Reforça ainda a necessidade de todos, especialmente as pessoas com doença crónica, as crianças e os idosos, adotarem as recomendações da DGS, que foram divulgadas em https://www.dgs.pt/em-destaque/temperaturas-elevadas-recomendacoes-da-dgs.aspx.