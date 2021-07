OMS avisa que poderão surgir mais variantes e mais perigosas

O Comité de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS) avisou hoje para a "forte probabilidade" de surgimento de novas variantes do coronavírus, "possivelmente mais perigosas".

"A pandemia está longe do fim", afirmaram em comunicados os peritos que aconselham o diretor-geral da OMS, acrescentando: "Há uma forte probabilidade de surgimento e propagação de novas variantes preocupantes, possivelmente mais perigosas e ainda mais difíceis de controlar", do que as já reportadas pela agência da Organização das Nações Unidas (ONU).

"As tendências recentes são preocupantes, 18 meses após a declaração de uma emergência sanitária pública internacional, continuamos a perseguir o vírus e o vírus continua a perseguir-nos", sublinhou o presidente do comité, o francês Didier Houssin, durante um ponto de situação com a imprensa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Até agora, a OMS reportou quatro variantes consideradas preocupantes: Alpha, Beta, Gamma e Delta.

A variante Delta, identificada na Índia, está a espalhar-se muito rapidamente pelo mundo, provocando um ressurgimento da pandemia.

Muito mais contagiosa do que as outras variantes, mostra-se um pouco mais resistente às vacinas, mesmo que estas continuem a proteger dos casos mais graves de covid-19 e das mortes.

O professor Houssin frisou que o comité fez duas recomendações principais: defender o acesso equitativo às vacinas e não apoiar iniciativas pouco justificadas cientificamente como uma terceira da vacina contra a covid-19, proposta nomeadamente pelo grupo Pfizer/BioNTech.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.061.908 mortes em todo o mundo, entre mais de 188,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.