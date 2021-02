Oeiras dá início à vacinação contra a covid-19 na segunda-feira

O Município de Oeiras vai apoiar o Serviço Nacional de Saúde no arranque da vacinação no concelho já no dia 8 de Fevereiro, segunda-feira.

O Centro de Vacinação, que irá funcionar no Pavilhão Carlos Queiroz em Carnaxide, conta com a disponibilização de 12 postos e custou cerca de 250 000€ à Câmara Municipal de Oeiras.

Em comunicado, Isaltino Morais, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, indicou que a autarquia "tem vindo a apoiar Serviço Nacional de Saúde desde a primeira hora, quer na oferta de equipamentos de proteção individual ou médico, quer com locais para funcionamento de instalações, bem como na contratação de recursos humanos, nomeadamente 16 enfermeiros para apoiar a vacinação nos lares e residências assistidas do concelho."

Em comunicado enviado à redação, o Município afirma que o Pavilhão Carlos Queiroz está dotado de todo o tipo de materiais e serviços aliados a todo o processo de vacinação, incluindo a contratação de pessoal para orientação dos utentes, no horário das 8h30 às 18h00, e de sete enfermeiros nesta primeira fase da vacinação.

O Município assegura ainda vigilância e ambulância no local.