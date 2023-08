Odemira continua a preocupar com mais de 800 operacionais no terreno

O incêndio em Odemira, que deflagrou no fim de semana, continua a ser o que mais preocupa esta terça-feira. Já obrigou à deslocação preventiva de cerca de 1.400 pessoas e é o que mais meios mobilizava pelas 07:30, com um total de 847 operacionais, apoiados por 282 viaturas.

No total, mais de 1.000 bombeiros combatiam ao início da manhã de hoje os três incêndios em curso mais significativos para as autoridades, em Odemira, Cinfães e Leiria, segundo a proteção civil.

A situação em Leiria está, no entanto, mais calma, com os dois incêndios no concelho em resolução (em Caranguejeira e Arrabal), esperando-se, no entanto, "uma tarde ainda com muito trabalho e com algumas reativações", indicou a proteção civil num primeiro balanço feito esta manhã.

O fogo em Odemira, no distrito de Beja, obrigou a evacuar 19 pequenas povoações, a maioria no concelho de Odemira e uma no de Monchique, além do Parque de Campismo de São Miguel. Foram ainda evacuadas quatro unidades turísticas.

O incêndio em Odemira tem, atualmente, duas frentes ativas que suscitam "muita preocupação".

São "dois pontos críticos que vão exigir muita atenção, um esforço permanente de todos os operacionais ao longo de todo o dia", tendo em conta as condições meteorológicas "de grande exigência" que se esperam para esta terça-feira, referiu a proteção civil em conferência de imprensa.

O INEM prestou assitência a 48 pessoas, das quais 28 bombeiros e oito civis. Já "a GNR deslocou, no total, 1438 cidadãoos em vários locais", indicaram ainda as autoridades.

#ImageOfTheDay#Portugal continues to be plagued by the wildfires



On 5 August, a fire broke out near Odemira:



➡️+800 ‍ are working to extinguish the flames blaze



⬇️The hot spots & the smoke cloud generated by #IROdemira is visible in this #Sentinel2 ️image of 7 August pic.twitter.com/K9LMkaEQFu - Copernicus EU (@CopernicusEU) August 8, 2023

#IROdemira Recorded close to S.Teotónio (37°30′11″ N 8°43′27″ W) 17:24 07.08.2023 #fire #portugal #odemira #alentejo #incendio pic.twitter.com/nyBtGFxsye - Customer_is_KING (@Customer_First_) August 7, 2023

O incêndio, numa área de mato e pinhal deflagrou na zona de Baiona, na freguesia de São Teotónio, a meio da tarde de sábado, e já entrou por algumas vezes no Algarve, tendo na segunda-feira à tarde rodeado Odeceixe, no concelho de Aljezur, distrito de Faro.

Este fogo levou a Câmara de Odemira a ativar o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, com efeitos desde as 14:30 de domingo.

Segundo a informação disponibilizada no site da ANEPC, o fogo que eclodiu na segunda-feira à tarde na localidade de Arrabal, em Leiria, e obrigou ao corte da A1 mobilizava pelas 07:30, um total de 138 operacionais, apoiados por 43 viaturas.

Depois deste incêndio, é igualmente considerado significativo para as autoridades o fogo que deflagrou na tarde de segunda-feira em São Cristóvão de Nogueira, no concelho de Cinfães, distrito de Viseu. Pelas 07:30, mobilizava ainda 62 operacionais, apoiados por 17 viaturas.

O fogo que tinha deflagrado na localidade de Caranguejeira, em Leiria, está já em resolução, mas pelas 07:30 mantinham-se no local 230 operacionais, apoiados por 68 viaturas.

Este incêndio eclodiu perto das 14:00 de segunda-feira, à mesma hora do de Arrabal, também no concelho de Leiria.

Na região Norte, a circulação rodoviária na Autoestrada 7 (A7) entre Vila do Conde e Famalicão foi restabelecida esta terça-feira, pelas 03:00, disse à Lusa fonte do Comando territorial da GNR de Braga.

A circulação tinha sido cortada nos dois sentidos devido a um incêndio que deflagrou em Arcos, concelho de Vila do Conde, distrito do Porto.

O alerta para o fogo foi dado pelas 13:24, tendo-se iniciado em Arcos, freguesia de Rio Mau e Arcos, concelho de Vila do Conde.

Às 03:40 estavam envolvidos 132 operacionais, apoiados por 43 viaturas, no combate às chamas, de acordo com a informação disponibilizada no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), cerca de 120 concelhos do interior Norte e Centro e da região do Algarve estão hoje em perigo máximo de incêndio.

Aviso vermelho em Bragança, Castelo Branco e Guarda por causa do calor

Também devido às temperaturas elevadas, os distritos de Bragança, Castelo Branco e Guarda estão sob aviso vermelho, o mais grave, indica ainda o IPMA.

O aviso vermelho está ativo pelo menos até às 23:00 de hoje em Castelo Branco e na Guarda, mas em Bragança estende-se até ao final do dia de quarta-feira.

A persistência de valores elevados da temperatura máxima, o IPMA colocou ainda sob aviso laranja (o segundo mais grave) até final do dia de hoje os distritos de Vila Real, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre e Évora.

Estes avisos passam a amarelo a partir das 23:00 de hoje e, pelo menos, até final do dia de quarta-feira em Vila Real, Viseu, Santarém, Portalegre e Évora.

Já em Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Lisboa e Setúbal está ativo até final do dia de hoje o aviso amarelo (o terceiro mais grave) e em Beja este aviso prolonga-se até às 23:00 de quarta-feira.

Dos 18 distritos de Portugal continental, Faro é o único que não se encontrará nos próximos dias sob qualquer tipo de aviso, segundo o IPMA.

Na segunda-feira, o ministro da Administração Interna, José Luis Carneiro, afirmou que "para já" não vai ser declarada a situação de alerta devido aos incêndios rurais, tendo em conta a resposta do dispositivo ao combate e as condições meteorológicas.

Desde o início do ano, as mais de 5.655 ocorrências de fogo já afetaram 24.914 hectares de espaços rurais.

Em atualização