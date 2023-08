Aviso vermelho em Bragança, Castelo Branco e Guarda por causa do calor

Os distritos de Bragança, Castelo Branco e Guarda estão sob aviso vermelho, o mais grave, por causa do calor, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vermelho está ativo pelo menos até às 23:00 de hoje em Castelo Branco e na Guarda, mas em Bragança estende-se até ao final do dia de quarta-feira.

A persistência de valores elevados da temperatura máxima, o IPMA colocou ainda sob aviso laranja (o segundo mais grave) até final do dia de hoje os distritos de Vila Real, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre e Évora.

Estes avisos passam a amarelo a partir das 23:00 de hoje e, pelo menos, até final do dia de quarta-feira em Vila Real, Viseu, Santarém, Portalegre e Évora.

Já em Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Lisboa e Setúbal está ativo até final do dia de hoje o aviso amarelo (o terceiro mais grave) e em Beja este aviso prolonga-se até às 23:00 de quarta-feira.

Dos 18 distritos de Portugal continental, Faro é o único que não se encontrará nos próximos dias sob qualquer tipo de aviso, segundo o IPMA.

Para hoje, o IPMA prevê a continuação do tempo quente, com uma pequena subida de temperatura no nordeste transmontano e uma descida da temperatura máxima no litoral, que será acentuada em alguns locais do litoral Centro.

Quanto a temperaturas, as mínimas vão variar entre os 17º Celsius (Bragança) e os 24ºC (Beja) e as máximas entre os 28ºC (Sagres) e os 41ºC (Castelo Branco).