O projeto de instalação de uma central solar fotovoltaica numa área com mais de 800 hectares, a cerca de um quilómetro da vila de Cercal do Alentejo, está a suscitar críticas da população e reservas por parte da Câmara Municipal de Santiago do Cacém e da junta de freguesia. A proximidade à população e às habitações são algumas das preocupações levantadas.

No mesmo concelho, o projeto de uma outra central solar, mas de maiores dimensões, com mais de mil hectares, na freguesia de São Domingos e Vale de Água, foi chumbado após avaliação de impacte ambiental, tendo sido devolvido ao promotor para reformulação, conta o presidente do município. E acredita que poderá acontecer o mesmo à central prevista para Cercal do Alentejo.