O João Dinis "está muito mais alto, parece que já tem 18 anos", diz o Simão do amigo que ele pensa ter 12. "A voz de alguns está mais grossa", observa o Raul. São alunos do 3.º ciclo e, esta segunda-feira, voltaram às aulas presenciais. As opiniões dividem-se quanto aos benefícios: há quem prefira estudar em casa e quem não goste de se levantar mais cedo; mas também há quem diga que aprende mais nas aulas ao vivo e quem tenha aproveitado o intervalo para jogar as escondidas. Quanto ao convívio, garantem que sempre falaram uns com os outros pelas vias digitais. Em casa ou na escola, o telemóvel parece ser o melhor amigo.

A generalidade das escolas dos 2.º e 3.º ciclos recomeçaram presencialmente nesta segunda-feira, também os ATL para os mais crescidos. As creches, jardins-de-infância e 1.º ciclo já tinham reaberto a 15 de março. Os últimos serão os do ensino secundário e das universidades. As exceções vêm das autarquias que dividiram o ano letivo em primeiro e segundo semestres, ao contrário de três períodos. "As escolas ds 2. º e 3.º ciclos só reabrem no dia 7, que é quando se inicia o 2.º semestre", informam da Câmara Municipal da Amadora.