Nova variante do vírus identificada em Portugal Continental: 16 casos em 22 amostras

A nova variante do SARS-CoV-2 foi identificada em Portugal Continental, avançou a RTP e confirmou o DN junto de fonte do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

O Instituto detetou a nova variante do SARS-CoV-2 em 16 amostras das 22 analisadas. A informação consta do relatório enviado ao Ministério da Saúde, segundo confirmou o DN.

Os casos verificados são maioritariamente da região de Lisboa e Vale do Tejo, nomeadamente do laboratório que se encontra no aeroporto de Lisboa.

Desde há 15 dias que o INSA está a analisar as amostras suspeitas, nomeadamente as que deram positivo em pessoas vindas do Reino Unido, tendo concluído este sábado a confirmação da nova variante do novo coronavírus detetada no Reino Unido.

Desde o aparecimento do primeiro doente com a covid-19, em março, que o Instituto vem atualizando as novas sequências do genoma do vírus que provoca esta pademia.

Os casos agora identificados juntam-se aos 18 já detetados na Madeira, oriundos do Reino Unido, onde pela primeira vez foram identificados casos desta nova variante. de SARS-CoV-2.

A nova estirpe do SARS-CoV-2 será 70% mais contagiosa do que o normal e fez soar os alarmes, primeiro entre os britânicos (obrigados a cancelar os planos que estavam previstos para o Natal) e depois por toda a Europa, com vários países a suspender as ligações aéreas com a Grã-Bretanha.