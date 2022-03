Nova onda epidémica pode adiar decisão de suprir máscara

Há uma semana, tudo apontava para uma estabilização no número de novos casos de covid-19, que iria entre as cinco mil e as 10 mil infeções, mas tal não aconteceu. "Já houve uma inversão da tendência devido a um novo ressurgimento de casos, o que poderá ser um efeito conjunto de vários fatores, como o impacto da variante BA.2, que já é dominante com 76,2% dos casos, com a reabertura do segundo semestre nas faculdades e também com o Carnaval", explica ao DN Carlos Antunes, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que integra a equipa que faz a modelação da evolução da doença desde o início da pandemia.

Segundo a análise da Faculdade de Ciências, esta tendência de subida deverá continuar, podendo mesmo o país voltar a atingir mais de 20 mil casos dentro de duas semanas. "Estamos com um aumento médio a ordem dos 3,5%, se esta tendência se mantiver no final do mês voltaremos à fronteira dos 20 mil casos diários".

No entanto, e neste momento, a equipa de Carlos Antunes considera que esta subida "não acarreta a necessidade de introduzir alterações na estratégia de Saúde Pública", sustentando mesmo que "não é isso que está em causa. O que está em causa é a necessidade de se manter a situação de alerta em relação à vigilância epidemiológica da infeção e, eventualmente, adiar-se a data da decisão para suprir o uso de máscara obrigatória em espaços fechados".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com o boletim diário de ontem da Direção-geral da Saúde (DGS), Portugal registou 14 595 novos casos, o número mais elevado em relação à semana homóloga, de 27 fevereiro a 5 de março. Portanto, "já não podemos falar de uma fase de estabilização em relação ao número de casos, porque o que se está a assistir é a uma nova onda epidemiológica, provavelmente, acreditamos nós, com menor impacto da que a anterior", refere.

"O mínimo de casos que se atingiu nesta tendência de descida foram 9,500 casos, para se voltar a subir logo de seguida. Em termos médios e a sete dias, apenas se conseguiu atingir um patamar de 9200 casos. Agora, e já com os dados de hoje (ontem), estamos com 12 mil casos a sete dias e com uma estimava de continuar a subir", argumentou ao DN. Os dados de ontem revelavam ainda um R(t) de 0,90 a nivel nacional e de 0,91 no continente, contudo, lembra o analista, "estes dados têm um atraso de cerca de uma semana. Neste momento, a nossa projeção já nos dá um R(t) de 1,12, o que só deve ser refletido no boletim na próxima semana".

O professor destaca que esta subida de casos volta a ser marcada por um aumento acentuado do número de casos nas faixas etárias mais novas, entre os 12 e os 25 anos em que o número de casos aumentou em 100% na semana de 27 de fevereiro a 5 de março, relativamente à semana anterior.

Ou seja, "o número de casos mais do que duplicou nestas faixas etárias, sendo que são as faixas que também têm o maior número de pessoas diagnosticadas com covid-19 desde o início da pandemia (47%) e que, portanto, terá também o maior número de população com imunidade natural", explica. "Se assumirmos que o número real de pessoas infetadas é de 1,8 a mais, falamos de faixas etária que já devem ter atingido os 84% de imunidade natural, o que também nos deixa uma incógnita sobre o porquê deste ressurgimento de casos de forma acentuada". Uma explicação concreta para esta inversão da tendência ainda não existe, a não ser a de que "a variante BA.2 da Ómicron seja, de facto, muito mais invasiva do sistema imunitário do que a BA.1, infetando pessoas com vacinação completa e que até já tiveram a doença", sublinha Carlos Antunes.

Em relação, aos adultos, os dados da equipa da Faculdade de Ciências revelam que as faixas etárias entre os 30 anos e os 60 também registaram um aumento, mas apenas da ordem dos 20% a 30%, na semana de 27 de fevereiro e 5 de março. "Vêm atrás dos jovens, mas com tendência a aumentar", afirma, acrescentando que de certa forma esta evolução é natural. "A perceção do risco diminui e há um alívio das regras de proteção que expõe mais as pessoas ao vírus. Vamos andar aqui numa oscilação de sobe e desce em número de casos, mas com cada vez mais com menor impacto. Temos é de ir sempre olhando para a realidade atual".

Quanto aos óbitos, ontem foram 19, Carlos Antunes explica não ser ainda possível fazer estimativas, porque "ainda não se definiu a nova tendência. Estamos nos 33 óbitos por milhão de habitantes, continuando a observar-se uma tendência descendente. Se esta se mantiver ainda levaremos mais 17 dias a alcançar os 20 óbitos por milhão de habitantes". Neste momento, o valor que se mantém acima dos 80 anos é de 18 óbitos por cada mil casos de infeção, se não houver uma inversão neste ratio, pode significar que o número de óbitos vai subir nesta faixa etária. Aliás, basta haver um aumento de casos acima dos 65 ou dos 70 anos para haver também um aumento de óbitos nestas faixas etárias.