MP abre inquérito para "apurar as causas da morte" de forcado na praça do Campo Pequeno

A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu um inquérito "com vista a apurar as causas da morte" do forcado de 22 anos que foi colhido por um touro na praça do Campo Pequeno, em Lisboa. O Ministério Público determinou "a realização de autópsia", informou esta segunda-feira, 1 de setembro, a PGR em resposta à Lusa. O forcado Manuel Trindade, dos Amadores de São Manços, do distrito de Évora, foi colhido, no dia 22 de agosto, por um touro, quando efetuava uma pega, tendo embatido com violência nas tábuas.O jovem foi transportado para o Hospital de São José, onde acabou por falecer na manhã do dia seguinte. De acordo com a agência de notícias, durante a corrida de touros na praça do Campo Pequeno, um espectador de 73 anos morreu, vítima de um episódio cardíaco. .Forcado de São Manços morre após colhida no Campo Pequeno