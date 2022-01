Morreu uma das três crianças envolvidas no acidente em Palmela

Uma das três crianças feridas numa colisão automóvel que ocorreu no sábado em Palmela morreu este domingo, avança o Jornal de Notícias.

Segundo fonte daquele jornal, Gabriel, de 5 anos, foi helitransportado para o hospital com a irmã, mas acabou por não resistir aos ferimentos e faleceu ao final da tarde de domingo no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

As outras irmãs, duas raparigas com três e nove anos, sofreram ferimentos graves e continuam hospitalizadas. Uma das crianças encontra-se no Hospital de Santa Maria com prognóstico reservado e em risco de vida. A outra encontra-se fora de perigo no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

O acidente ocorreu no sábado, na Estrada Nacional (EN) 5, na União de Freguesias de Poceirão e Marateca, no concelho de Palmela, tendo sido dado o alerta pelas 19.12 horas.