Morreu o presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta

O presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta, em Almada, Luis Amaro que morreu este domingo, 10 de julho.

"Foi com extremo pesar e profunda consternação que recebemos hoje a notícia do falecimento do Dr. Luís Amaro, Presidente do Conselho de Administração HGO", refere a nota do hospital publicada na página oficial no Facebook.

Na mesma mensagem, o Conselho de Administração do HGO refere que "este é um momento de grande tristeza pelo desaparecimento de um homem que dedicou a sua vida aos cuidados de saúde da população dos concelhos de Almada e Seixal".

"O Conselho de Administração do HGO realça as qualidades profissionais e humanas e a dedicação que o Dr. Luís Amaro demonstrou no cumprimento à Missão e Valores do Hospital", acrescenta o hospital.

Segundo o hospital, Luís Amaro, nascido a 21 de junho de 1958, natural da Vila da Marmeleira, Rio Maior, "deixa um legado de uma enorme dimensão humana, um sentimento de missão inexcedível e de uma competência e dedicação ao Serviço Nacional de Saúde".

"Todos os que com ele tiveram o privilégio de privar no dia-a-dia ficarão marcados pela sua dimensão ética e humana e imensa disponibilidade na ajuda ao próximo.

Também as Comissões de Utentes da Saúde dos Concelhos do Seixal e de Almada manifestaram tristeza pela morte de Luis Amaro, com quem referem mantiveram as melhores relações instituições e pessoais.

"Recordaremos o Dr. Luís Amaro como um homem afável e dialogante, sagaz e combativo e um profundo conhecedor e defensor do Serviço Nacional de Saúde", adiantam numa mensagem deixada nas redes sociais.

Entre 1997 e 2006, Luis Amaro exerceu funções como Administrador Hospitalar no HGO (1997 a 2006) bem como nos Cuidados de Saúde Primários, no ACES Almada-Seixal e ACES Seixal-Sesimbra, onde desempenhou funções de Diretor Executivo.

As cerimónias fúnebres estão marcadas para segunda-feira, com Missa pelas 10 horas na Igreja da Corredoura e cremação pelas 10h45 no Crematório da Quinta do Conde, em Sesimbra.