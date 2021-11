Morreram 132 pessoas com covid-19 que estavam vacinadas. Grande maioria com mais de 80 anos

No mês de outubro, ocorreram 132 óbitos em pessoas com esquema vacinal completo contra a covid-19 e 33 em pessoas não vacinadas ou com vacinação incompleta. Este dado é hoje revelado no relatório semanal divulgado pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA) sobre as linhas vermelhas da pandemia.

No entanto, e segundo o mesmo documento, o risco de morte, que é medido através da letalidade por estado vacinal, é muito baixo - ou seja, quatro vezes menor nas pessoas com vacinação completa do que nas pessoas sem esquema vacinal completo.

O INSA realça haver uma estabilidade na letalidade nas pessoas com esquema vacinal completo nos últimos dois meses, que está a atingir especialmente os grupos dos 70 aos 79 anos (0,7% em julho; 1,9% em agosto; 2,2% em setembro; e 2,1% em outubro ) e dos 80 e mais anos (5,7% em julho; 7,5% em agosto; 7,5% em setembro; e 7,4% em outubro). Estes resultados devem ser enquadrados com os estudos de efetividade, já que estes permitem avaliar o efeito protetor das vacinas em condições reais de utilização. E no que toca aos estudos nacionais, realizados entre fevereiro e outubro, demonstram que na população com 30 e mais anos há uma efetividade moderada das vacinas na redução de infeção sintomática (superior a 50%) e elevada na redução das hospitalizações e óbitos associados (superior a 80%). Ou seja, e como têm vindo a explicar muitos especialistas, as vacinas têm uma eficácia superior em travar a doença grave e a mortalidade, mas uma eficácia moderada na transmissão da infeção.

No mesmo relatório, pode ler-se que, desde o início do processo de vacinação, já foram identificados 66 343 casos de infeção por SARS-CoV-2 entre um total de 8 925 907 indivíduos com esquema vacinal completo. Deste total de vacinados infetados, resultaram 467 óbitos, 1,1%, tendo a esmagadora maioria dos óbitos ocorrido em pessoas com mais de 80 anos (345).Entre as pessoas infetadas, 1 292 pessoas (1,9%) foram internadas com diagnóstico principal de covid-19, destas 51% tinham mais de 80 anos, e 346 pessoas internadas com diagnóstico secundário de covid.

De acordo com o mesmo documento, a mortalidade geral por covid-19 atingiu a 17 de novembro o valor de 11,1 óbitos em 14 dias por 1 000 000 de habitantes, o que corresponde a um aumento de 39% relativamente à semana anterior (8,0 por 1 000 000), e uma tendência crescente.

Contudo, este valor é inferior ao limiar de 20,0 óbitos em 14 dias por 1 000 000 de habitantes, definido pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC), mas superior ao limiar nacional de 10,0 óbitos em 14 dias por 1 000 000 de habitantes. Tendo em conta, quer os valores definidos pelo ECDC e pelas autoridades nacionais, os técnicos do INSA consideram haver nesta fase da pandemia um "impacto moderado" na mortalidade.