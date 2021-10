Moderna anuncia resultados positivos de vacina em crianças dos 6 aos 11 anos

Portugal é 23.º em novos casos diários na UE. Situação agrava-se no leste europeu

A empresa biotecnológica norte-americana Moderna anunciou esta segunda-feira (25 de outubro) resultados positivos para a sua vacina contra a covid-19 nas crianças dos 6 aos 11 anos, dados que prevê apresentar brevemente aos reguladores do medicamento com vista a uma autorização.

Os ensaios clínicos envolvendo mais de 4.700 crianças entre os 6 e os 11 anos "demonstram uma resposta imunitária forte" um mês depois da segunda dose, tendo sido detetados níveis robustos de anticorpos, indicou a Moderna em comunicado.

Segundo a empresa, a vacina apresenta um "perfil de segurança favorável" e é "geralmente bem tolerada". Fadiga, dores de cabeça, febre e dor no local da injeção são os efeitos secundários mais comuns neste grupo etário.

"Estamos ansiosos por enviar os dados às agências reguladoras [do medicamento] do mundo", expressou o diretor-executivo da Moderna, Stéphane Bancel, citado no comunicado.

A dose da vacina para as crianças foi ajustada para 50 microgramas, metade da dose para os adultos.

A dosagem de 50 microgramas corresponde à dose de reforço (terceira dose) para adultos que foi autorizada nos Estados Unidos.

O anúncio feito pela Moderna dos resultados dos ensaios clínicos com crianças dos 6 aos 11 anos surge depois de o laboratório norte-americano Pfizer ter submetido um pedido de autorização ao regulador para administrar a sua vacina em crianças dos 5 aos 11 anos.

O pedido será apreciado pelo regulador do medicamento norte-americano (FDA) numa reunião agendada para terça-feira.

A Moderna tem também em curso ensaios clínicos com crianças entre 6 meses e 5 anos.