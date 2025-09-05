Fernando Alexandre nega ter pressionado o reitor da Faculdade do Porto: “António Sousa Pereira mentiu”

Fernando Alexandre, ministro da Ciência e Inovação, atacou duramente António Sousa Pereira, reitor da Universidade do Porto, e rejeitou tê-lo pressionado a abrir 30 vagas em Medicina para dar resposta a reclamações dos alunos. “Quero dizer, de forma clara, que o professor António Sousa Pereira mentiu publicamente sobre uma conversa telefónica com um membro do Governo. É altamente ofensiva para a minha pessoa esta mentira. É uma deceção saber que podemos ter pessoas com estas responsabilidades a mentir sem pudor”, assim principiou a comunicação aos jornalistas, após ter sido chamado de urgência por PSD a prestar explicações ao caso, desmentindo as declarações de Sousa Pereira ao Expresso.Fernando Alexandre detalha que o Ministério da Educação recebeu queixas de alunos que tinham recebido informação oficial de poder entrar no mestrado em Medicina. Fala em “imbróglio que em nada abona a favor da Universidade do Porto”, referindo que esta “comunicou erradamente a colocação de 30 candidatos ao mestrado.” Precisa que contactou a 6 de agosto a Inspeção-Geral da Educação e Ciência [IGEC]. “Manifestei a disponibilidade para tentar encontrar vagas supranumerárias. O reitor concordou. Assim requeri um parecer sobre a legalidade para o imbróglio ser resolvido. Foi enviado a 6 de agosto e a 13 de agosto concluiu-se que não havia base legal. A IGEC deu um parecer contrário”, vinca, explicando como ficou decidido que as vagas não seriam atribuídas.“Qualquer sugestão de que pressionei o reitor não tem fundamento. Lamento que se coloque em causa o meu bom nome, não estou disposto a admitir isso. Tive, sim, a tentativa de resolver um imbróglio criado exclusivamente pela Universidade do Porto”, garantiu Fernando Alexandre.O ministro recusa ainda ter tido alguma influência no possível critério de entrada, no caso as médias de acesso. “Baixar a média? Não tive conhecimento sobre o processo, não vi o regulamento. É responsabilidade e de completa autonomia da Universidade do Porto”, garantiu. Disse ainda que aceitaria a demissão de Sousa Pereira caso esta lhe chegue.O PS pediu a presença do reitor no Parlamento, Chega e Iniciativa Liberal querem explicações aprofundadas de Fernando Alexandre na Assembleia da República..Reitor do Porto denuncia pressões para aceitar entradas ilegais em Medicina. Ministro diz que acusação é falsa