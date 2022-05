Ministra diz que Portugal tem reservas de cereais "para cerca de um mês"

Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, e a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, participam numa visita de campo em Beja.

Maria do Céu Antunes

Portugal tem neste momento reservas de cereais "para cerca de um mês" em 'stock' e o abastecimento alimentar no país "não está comprometido", disse esta segunda-feira a ministra da Agricultura e da Alimentação.

"Temos reservas de cereais para cerca de um mês em 'stock'", mas os importadores "garantem-nos que não há qualquer problema no abastecimento" apesar da guerra na Ucrânia, afirmou Maria do Céu Antunes em Beja.

A ministra da Agricultura e da Alimentação falava aos jornalistas durante uma visita de campo, organizada pela Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches e pelo Clube Português dos Cereais de Qualidade, que contou também com a presença da ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo Maria do Céu Antunes, o abastecimento de trigo "é feito a partir de França", enquanto no caso do milho, em que "cerca de 40%" era importado da Ucrânia, foram encontrados "mercados alternativos".

"Os importadores garantem que os navios que chegam desde o início desta guerra estão a cumprir e não há problema de abastecimento, nem é expectável que isso venha a acontecer", disse.

A ministra observou ainda que "a única coisa de diferente que, infelizmente, está a acontecer tem a ver com o preço" dos cereais.

"Ainda assim, acompanhamos este setor semanalmente junto dos importadores, para a todo o tempo podermos intervir e ajudar a minimizar qualquer impacto que possa acontecer", explicou Maria do Céu Antunes.