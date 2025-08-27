Ministério da Educação abre concurso extraordinário de professores com 1800 vagas

O Governo vai abrir um concurso extraordinário com quase 1800 vagas, concentradas nas zonas com maior falta de professores. Segundo Fernando Alexandre, ministro do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), as escolas têm cerca de três mil horários por ocupar. Fernando Alexandre reuniu-se esta quarta-feira, 27 de agosto, com os sindicatos para discutir o diploma que cria um regime excecional e temporário para contratar professores para as 10 regiões do país com mais alunos sem aulas. As vagas a concurso serão abertas em 10 Quadros de Zona Pedagógica (QZP). Segundo o ministro do MECI, a maioria das vagas são para dar aulas em escolas de Lisboa (cerca de 1100), sendo que 20% serão abertas na região de Setúbal e 10% para escolas do Alentejo e do Algarve.A medida já foi implementada o ano letivo passado e permite que docentes sem profissionalização possam efetivar, tendo um prazo pré-definido para terminarem os cursos de ensino enquanto lecionam. O ano passado, das 2309 vagas a concurso foram ocupadas 1822. Alentejo e Lisboa tiveram menos lugares ocupados (69% e 75%). Já no Algarve sobraram 13 vagas.Professores. Mais de uma centena de horários já não têm candidatos disponíveis