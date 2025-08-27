Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ministério da Educação abre concurso extraordinário de professores com 1800 vagas
Ministério da Educação abre concurso extraordinário de professores com 1800 vagas

Governo cria um regime excecional para contratação de professores, circunscrito à zona Sul e com principal incidência em Lisboa, Setúbal e Algarve.
O Governo vai abrir um concurso extraordinário com quase 1800 vagas, concentradas nas zonas com maior falta de professores. Segundo Fernando Alexandre, ministro do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), as escolas têm cerca de três mil horários por ocupar.  

Fernando Alexandre reuniu-se esta quarta-feira, 27 de agosto, com os sindicatos para discutir o diploma que cria um regime excecional e temporário para contratar professores para as 10 regiões do país com mais alunos sem aulas.  As vagas a concurso serão abertas em 10 Quadros de Zona Pedagógica (QZP). Segundo o ministro do MECI, a maioria das vagas são para dar aulas em escolas de Lisboa (cerca de 1100), sendo que 20% serão abertas na região de Setúbal e 10% para escolas do Alentejo e do Algarve.

A medida já foi implementada o ano letivo passado e permite que docentes sem profissionalização possam efetivar, tendo um prazo pré-definido para terminarem os cursos de ensino enquanto lecionam. O ano passado, das 2309 vagas a concurso foram ocupadas 1822. Alentejo e Lisboa tiveram menos lugares ocupados (69% e 75%). Já no Algarve sobraram 13 vagas

Ministério da Educação abre concurso extraordinário de professores com 1800 vagas
