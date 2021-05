No lugar que sempre foi ocupado pela tenda da Cruz Vermelha Portuguesa, em cada peregrinação, está agora uma carrinha estacionada. É Manuel Guedes quem a conduz, desde sábado, quando um grupo de amigos partiu de Gaia em direção a Fátima. Esta terça-feira, dia 11, o funcionário das Águas de Gaia chegou chegou cedo a Pombal antes dos outros, dos que vêm a pé. Ele, ao volante da Bedford da empresa, e o irmão, a conduzir outra carrinha, são os motoristas dos carros de apoio do grupo de 10 pessoas, em que oito vão a pé. Manuel já montou o fogão onde vão aquecer um tacho de rancho, uma mesa comprida e um toldo, que os há de proteger da chuva ou do sol. É a primeira vez que se faz à estrada, no apoio aos amigos peregrinos, e diz que está a adorar a experiência. Não tarda chegarão os outros, mais o irmão, António, que é "o cozinheiro de serviço".

Num ano como este, o apoio próximo tornou-se vital para os pequenos grupos de peregrinos. São eles que vão às farmácias repor o stock de pensos para as bolhas nos pés, de pomadas e outros remédios que ajudem a combater a fadiga e as dores musculares. Porque neste tempo de pandemia, não é só a lotação do Santuário que sofre alterações substanciais (o limite serão 7500 pessoas no recinto, em simultâneo). O apoio aos peregrinos, nos postos colocados pelas estradas, também deixou de existir. Flávio Oliveira sentiu-o bem, quando ao fim de uma noite e um dia a caminhar perdeu uma unha no dedo do pé. "Tinha os pés sem conserto", conta ao DN, ele que faz o caminho de Fátima pela primeira vez. Acabou por desistir na zona de Condeixa, antes de começar uma das etapas mais duras, até Pombal, quase sempre pelo IC2. Agora segue no carro de apoio, ao lado de António Guedes.