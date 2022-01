Metro de Lisboa reforça postos de testagem gratuita à covid-19

As estações de metro do Jardim Zoológico, Restauradores e Alameda vão ter novos postos de testagem gratuita à covid-19. Não será necessária prescrição nem marcação.

O Metropolitano de Lisboa quer reforçar a capacidade de testagem num momento em que se regista um aumento do risco de infeções.

Estes postos vão estar em funcionamento de segunda a sexta-feira entre as 7.00 e as 20.00 horas, e aos sábados e domingos entre as 10.00 e as 16.00 horas. Os testes são feitos por profissionais de saúde registados no Serviço Nacional de Saúde.

Esta iniciativa do Metropolitano de Lisboa junta-se à oferta já existente de transporte gratuito para quem se desloque ao Centro de Vacinação do Oriente (FIL).