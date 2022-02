Metro. Ligação entre Odivelas e Campo Grande normalizada após interrupção

A circulação na Linha Amarela do metro de Lisboa esteve interrompida cerca de uma hora devido a uma avaria na sinalização, entre as estações de Odivelas e do Campo Grande.

Linha Amarela: Circulação normal. #EstadoDasLinhas pic.twitter.com/XHbSQjNzzN - Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) February 11, 2022

As informações de interrupção e renormalização da circulação foram dadas pela empresa no Twitter.

A empresa pediu a compreensão a todos os passageiros.

Durante cerca de uma hora a Linha Amarela teve composições a circular entre as estações do Campo Grande e do Rato.

A Linha Amarela liga o concelho de Odivelas ao de Lisboa.