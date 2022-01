Menino de 6 anos morre com covid-19 no Hospital de Santa Maria. Causas da morte em investigação

Um menino de 6 anos com teste positivo para Sars-CoV-2 morreu no domingo no Hospital Santa Maria, anunciou esta segunda-feira o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), referindo que as causas da morte estão a ser analisadas.

O centro hospitalar afirma em comunicado que a criança deu entrada no Hospital de Santa Maria no sábado com "um quadro de paragem cardiorrespiratória".

"A criança tinha a primeira dose da vacina contra a covid-19, tendo o CHULN notificado o caso ao Infarmed e à Direção-Geral da Saúde", refere o comunicado.

Segundo os dados da DGS, desde o inicio da pandemia, morreram três crianças entre os 0 e os 9 anos.

Dados avançados à Lusa pelo CHULN adiantam que, no domingo, estavam internados 100 doentes com covid-19, 15 dos quais em cuidados intensivos.

Uma fonte do centro hospitalar disse que foi aberta esta segunda-feira uma nova enfermaria para covid-19.

No total, o CHULN tem agora seis enfermarias covid-19, cada uma com cerca de 20 camas, ou seja, perto de 120 camas de enfermaria e mais 19 de cuidados intensivos.