Marvão e Pampilhosa em risco extremamente elevado de contágio

O concelho de Marvão juntou-se esta semana a Pampilhosa da Serra como os únicos de Portugal com a taxa de incidência de risco extremamente elevado de contágio de covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde.

Marvão atinge mesmo os 1770 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, enquanto Pampilhosa da Serra contabiliza 1612 casos. A situação atinge uma dimensão mais preocupante no município alentejano, uma vez que este fim de semana realiza-se a Feira da Castanha de Marvão, com provas de vinhos e magustos espalhados pelas ruas. Esta semana, foi mesmo encerrada uma escola da vila devido a um surto de covid-19.

Quanto aos concelhos em risco muito elevado, ou seja, com uma incidência de entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes, regista-se um aumento de cinco para oito municípios, mantendo-se da semana passada Vila Nova da Barquinha (570 casos por 100 mil habitantes) e Penamacor (487), aos quais se juntam Golegã (889), São João da Pesqueira (666), Redondo (637), Miranda do Corvo (590), Alpiarça (587) e Vila Velha de Ródão (509).

Há ainda a registar uma subida do número de concelhos com risco elevado do contágio (entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes). São agora 38 munícipios nesta situação, quando há uma semana eram 24. Nesta situação estão os seguintes concelhos: Terras de Bouro (475), Nazaré (463), Moura (412), Covilhã (411), Mira (404), Mangualde (399), Mêda (393), Torres Novas (353), São Pedro do Sul (350), Loulé (335), Entroncamento (333), Bragança (323), Arouca (315), Idanha a Nova (315), Castanheira de Pera (310), Ourém (309), Portimão (304), Vimioso (303), Rio Maior (301), Almeirim (299), Murça (296), Lagos (291), Aveiro (284), Funchal (280), Castelo Branco (279), Sernancelhe (279), Penedono (272), Benavente (260), Vinhais (263), Montemor-o-Velho (257), Vila do Bispo (253), Peniche (251), Aljezur (250), Cartaxo (248), Mora (248), Gouveia (243), Ponte da Barca (243) e Almodôvar (240).

O boletim desta semana revela ainda que em Portugal existem 17 municípios com taxa de incidência de zero, a saber: Arronches, Alter do Chão, Alvito, Arraiolos, Corvo, Fronteira, Gavião, Lajes do Pico, Manteigas, Melgaço, Mondim de Basto, Mourão, Portel, São Roque do Pico, Velas, Vidigueira e Vila Nova de Paiva.