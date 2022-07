Marcelo congratula DN pela classificação do arquivo como Tesouro Nacional

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, congratulou esta sexta-feira o Diário de Notícias pela elevação do seu arquivo a Tesouro Nacional.

Em nota publicada no site oficial da Presidência, Marcelo "manifesta o seu total apoio à decisão de atribuir" esta classificação ao arquivo do DN, frisando que era algo que "há muito defendia".

"Um acervo arquivístico com mais de um século e meio", refere, representa "um património histórico valioso e único no país não apenas do ponto de vista jornalístico", mas também - e sobretudo - "por ser um testemunho vivo da memória e da evolução histórica, política e social de Portugal."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A decisão, recorde-se, foi aprovada em Conselho de Ministros, depois de ser sido proposta pelo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva que, ao DN, sublinhou o "extraordinário acervo documental", referindo que "guarda tantas histórias da nossa História."